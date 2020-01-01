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1. Мы профессионально предоставляем полный спектр услуг в строительной экспертизе, от обследования квартир до торгово-развлекательных центров и заводов. Подтверждением этого, являются наши постоянные клиенты:

ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» - ведущий завод в Московской области по производству теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов для внутренних и наружных работ.

Адрес объекта: Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная 139.

Наша экспертная группа успешно выполнила обследование несущих и ограждающих конструкций производственного корпуса согласно техническому заданию Заказчика, по которому требовалось определить техническое состояние конструкций и их несущую способность с целью принятия решения о возможности выполнения переустройства корпуса и установки дополнительного тяжелого оборудования. Разработанное экспертное заключение было принято инженерным составом ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ», без единого замечания. В дальнейшем, Руководитель ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ», оценив высокий уровень выполненной работы, рекомендовал нашу организацию ООО «КНАУФ ГИПС», как надежного и профессионального партнера.

Основной состав выполненных работ по обследованию конструкций производственного здания ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»:

Вскрытие фундаментной плиты до основания.

Изъятия образцов грунта подошвы фундаментов методом «режущего кольца» согласно ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик», для определения его плотности в лабораторных условиях.

Испытания прочности бетона методом «отрыв со скалыванием» согласно ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

Обследование несущих и ограждающих конструкций согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Поверочные расчеты с целью определения несущей способности конструкций здания в программе SCAD.

Разработка экспертного заключения с выводами о возможности безопасного переустройства и установки тяжелого оборудования.

Фото производственного здания ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»

ООО «КНАУФ ГИПС» - лидер в Московской области по производству смесей на гипсовой основе, гипсокартона, оцинкованного профиля, грунтовок глубокого проникновения, клеевых составов, утеплителей и многого другого.

Адрес объекта: Московская область, Красногорск, Центральная улица, 139.

Наша экспертная группа успешно выполнила обследование воздушной эстакады согласно техническому заданию Заказчика, по которому требовалось выполнить сбор существующих нагрузок на опоры эстакады и фундаменты, определить плотность грунта подошвы фундаментов, рассчитать запас прочности опор для определения возможности безопасного монтажа дополнительных инженерных коммуникаций.

Основной состав выполненных работ по обследованию конструкций воздушной эстакады ООО «КНАУФ ГИПС»:

Распределение опорных участков на группы согласно конструктивным особенностям – требуется для оптимизации затрат на строительное обследование, уменьшения участков вскрытия с целью экономии на обратной заделке.

Шурфление в прифундаментных участках на глубину их заложения.

Изъятия образцов грунта подошвы фундаментов методом «режущего кольца» согласно ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик», для определения его плотности в лабораторных условиях.

Испытания прочности бетона методом «отрыв со скалыванием» согласно ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

Обследование опорных металлических и железобетоных конструкций согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Сбор существующих нагрузок на опорные конструкции воздушной эстакады (колонны, фундаменты, грунты).

Поверочные расчеты с целью определения запаса прочности несущих конструкций воздушной эстакады в программе SCAD.

Разработка технических решений и проекта по усилению конструкций.

Разработка экспертного заключения с выводами о возможности безопасного монтажа дополнительных инженерных коммуникаций.

Фото производственного здания ООО «КНАУФ ГИПС»

2. Убедиться, что именно наша организация ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИнвестЭкспертСтрой» выполнила обследование вышеуказанных объектов и многих других Вы можете, подъехав к нам в офис по адресу: 121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр. 3, БЦ «ГрандСетуньПлаза», офис №А619, тел. +7(495)743-45-77. Менеджеры нашей компании с радостью предоставят Вам для ознакомления оригиналы Договоров, согласно которым были выполнены работы по строительному обследованию.

3. Хотим заметить, что юридический и фактический адреса нашей организации ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИнвестЭкспертСтрой» полностью совпадают, что лишний раз подтверждает нашу добросовестность по отношению к работе и клиентам. Мы всегда находились на ул.Горбунова, д.2, стр. 3, БЦ «ГрандСетуньПлаза», офис №А619 и будем здесь оставаться, для того чтобы наши клиенты всегда могли приехать к нам в офис и получить необходимую консультацию или услугу.

4. Наша организация ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИнвестЭкспертСтрой» не имеет ни единого судебного спора как с юридическими, так и с физическими лицами, так как мы получаем только положительные отзывы и всегда идем на встречу нашим клиентам!

Благодарственные письма и отзывы от наших клиентов:

Отсутствие судебных споров Вы можете проверить по нашим реквизитам:



ООО "Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИнвестЭкспертСтрой"

121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр. 204, офис №А331

ИНН 7731291291

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ОГРН 1157746811265

р/с 40702810602780000972 в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва

к/с 30101810200000000593

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Отдел экспертизы: +7(495)743-45-77

Юридический отдел: +7(495)724-00-36

[email protected], www.inexstroy.ru

5. Мы зарекомендовали себя, как надежные профессионалы в сфере судебной строительно-технической экспертизы в судах Москвы и Московской области, в том числе и в Арбитражном! Убедиться в этом Вы можете, ознакомившись с определениями суда, согласно которым именно нашей организации ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИнвестЭкспертСтрой» поручено судом ответить на поставленные технические вопросы.

Определения суда:

6. Наша организация имеет всю необходимую разрешительную документацию и специализированное оборудование. С перечнем оборудования Вы можете ознакомиться в разделе сайта «Оборудование». Перейти на страницу "Оборудование"



7. Деятельность нашей компании застрахована в ООО «Зетта Страхование», полис №001-068-014107/16. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств причиненный ущерб будет возмещен в полном размере, так как сумма страхования составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Договор(полис) страхования с ООО «Зетта Страхование»:

8. Если у Вас остались вопросы или необходимо рассчитать стоимость экспертизы и сроки выполнения работ свяжитесь с нами по телефону, оставьте заявку на обратный звонок или напишите на электронную почту:







